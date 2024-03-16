Дивна позиція Словаччини щодо російських олігархів

Як відомо, наближений до Путіна російський олігарх Алішер Усманов програв суд в ЄС щодо зняття санкцій. Виявляється, не лише Угорщина лобіювала його інтереси перед надважливим процесом.

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У лютому Словаччина на засіданні глав МЗС країн ЄС підтримала пропозицію Угорщини зняти санкції з Алішера Усманова та ще двох російських олігархів. Словацький прем'єр Роберта Фіцо вів з цього питання переговори з угорськими колегами у грудні 2023 року.

В обмін на цю послугу словаки просили угорців посприяти виключенню з санкційного списку бізнесмена Йозефа Гамбалека. Той "догрався" через зв'язки з байкерською організацією "Нічні вовки", яка теж близька до Путіна.

Цікаво, що Угорщина вимагала сприяння Словаччини у кількох справах про зняття санкцій:

Аркадій Волож (засновник "Яндекса");

Сергій Мдоянц (радник Кремля з питань відносин з ЄС);

Алішер Усманов (олігарх, близький до Путіна);

Нікіта Мазєпін (колишній гонщик Формули-1);

В'ячеслав Кантор (російський мільярдер).

У підсумку ЄС зняв санкції з Воложа, Мдоянца та словака Гамбалека. Однак фігури Усманова, Мазєпіна та Кантора у подібних обговореннях викликали лише обурення, тому вони продовжують перебувати у санкційному списку.