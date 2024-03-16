Дивна позиція Словаччини щодо російських олігархів
Як відомо, наближений до Путіна російський олігарх Алішер Усманов програв суд в ЄС щодо зняття санкцій. Виявляється, не лише Угорщина лобіювала його інтереси перед надважливим процесом.
Цікаво Влаштувався водієм вантажівки: хто з українських мільярдерів прибрехав заради поїздки за кордон
У лютому Словаччина на засіданні глав МЗС країн ЄС підтримала пропозицію Угорщини зняти санкції з Алішера Усманова та ще двох російських олігархів. Словацький прем'єр Роберта Фіцо вів з цього питання переговори з угорськими колегами у грудні 2023 року.
В обмін на цю послугу словаки просили угорців посприяти виключенню з санкційного списку бізнесмена Йозефа Гамбалека. Той "догрався" через зв'язки з байкерською організацією "Нічні вовки", яка теж близька до Путіна.
Цікаво, що Угорщина вимагала сприяння Словаччини у кількох справах про зняття санкцій:
- Аркадій Волож (засновник "Яндекса");
- Сергій Мдоянц (радник Кремля з питань відносин з ЄС);
- Алішер Усманов (олігарх, близький до Путіна);
- Нікіта Мазєпін (колишній гонщик Формули-1);
- В'ячеслав Кантор (російський мільярдер).
У підсумку ЄС зняв санкції з Воложа, Мдоянца та словака Гамбалека. Однак фігури Усманова, Мазєпіна та Кантора у подібних обговореннях викликали лише обурення, тому вони продовжують перебувати у санкційному списку.