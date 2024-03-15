Миллиардер устроился водителем грузовика

Владелец сети магазинов "Эльдорадо" и известный миллиардер Виктор Полищук пересекал украинскую границу как волонтер и водитель грузовика. Однако журналистам "Схем" стало известно, что на самом деле он не провозил никаких грузов.

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Как утверждают расследователи, 47-летний бизнесмен пересекал границу уже во время военного положения, вероятно руководствуясь фальшивыми основаниями. Например, в 2022 году он подался в систему "Шлях", пользуясь документами, которые имеют признаки подделки. Затем он и вообще устроился водителем грузовых перевозок, хотя ни одного груза так и не доставил.

Полищук дважды выезжал за границу по разрешению Днепропетровской ОГА,, в которую обращалась ОО "Объединение защиты прав предпринимателей". Ни разу бизнесмен не привозил никакой "гуманитарки", хотя именно это было целью поездки.

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Впоследствии волонтерское разрешение на выезд прошло, поэтому миллиардер Полищук стал водителем грузовика в ООО "Транс-Союс". Компания зарегистрирована в Черновицкой области. Интересно, что, согласно правилам, водители должны пересекать границу на грузовом транспорте. Из Украины Полищук действительно выезжал за рулем грузового буса Mercedes Sprinter, однако при возвращении автомобиль волшебным образом превращался в легковой Mercedes-Benz AMG G63.

Руководитель "Транс-Союза" подтвердил, что устроил Полищука на работу, потому что "сложно найти нормального водителя". Миллиардер также не прошел испытания, поэтому был уволен.

Был устроен. Был испытательный срок. Я уволил их всех, потому что они не делали работу, как должно быть. Я помню, что они не позабирали все посылки, все передачи,

– заявил руководитель "Транс-Союза".

Все вопросы журналистов Полищук оставил без ответа.