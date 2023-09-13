В арештованої мережі автозаправок Glusco тепер новий управитель. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримає відшкодування за інвестиції.

Як відомо, АРМА звернулося до Кабміну з проханням передати мережу АЗС Glusco під управління "Укрнафти". Головна причина – "Нафтогаз Ойл Трейндинг" надавав недостовірну фінансову інформацію, а бюджет недоотримав мільйони гривень потенційного прибутку.

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Уряд виконав прохання АРМА та прийняв рішення на користь "Укрнафти". За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримає назад інвестиції, які робив для перезапуску мережі автозаправок.

КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука. Нагадую, що обидві компанії "Укрнафта" та "Нафтогаз Ойл Трейдинг" входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати,

– заявив Чернишов.

АРМА також раніше вимагало, щоб новий управитель активами АЗС Glusco надав повну фінансову звітність, не змінював менеджмент без погодження з агенством, а також приносив фіксований щомісячний прибуток у державний бюджет.