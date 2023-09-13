Как известно, АРМА обратилось в Кабмин с просьбой передать сеть АЗС Glusco под управление "Укрнафты". Главная причина – "Нефтегаз Ойл Трейндинг" предоставлял недостоверную финансовую информацию, а бюджет недополучил миллионы гривен потенциальной прибыли.

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Правительство выполнило просьбу АРМА и приняло решение в пользу "Укрнафты". По словам главы "Нефтегаза" Алексея Чернышева, "Нефтегаз Ойл Трейдинг" получит обратно инвестиции, которые делал для перезапуска сети автозаправок.

КМУ дал задачу урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (U.GO), которое занималось перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука. Напоминаю, что обе компании "Укрнафта" и "Нефтегаз Ойл Трейдинг" входят в Группу Нефтегаз и продолжают работать,

– заявил Чернышев.

АРМА также ранее потребовала, чтобы новый управляющий активами АЗС Glusco предоставил полную финансовую отчетность, не менял менеджмент без согласования с агентством, а также приносил фиксированную ежемесячную прибыль в государственный бюджет.