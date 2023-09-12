Квартиры пропагандиста передали в Фонд госимущества

Артемий Лебедев оправдывал войну России против Украины и неоднократно посещал временно оккупированные территории. В частности, он ездил на оккупированный Донбасс и Запорожскую АЭС (в июне этого года).

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В фонд попали две квартиры блогера в Киеве, площадью 138,5 квадратных метров и 193,2 квадратных метров. В Фонде сообщили, что их задача провести государственную регистрацию и решить судьбу этого имущества. Его могут либо приватизировать, либо сдать в аренду.

Денежные средства от реализации этих помещений передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Напомним! Еще в июле 2023 года эти квартиры были конфискованы у подсанкционного блогера Лебедева.

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