Квартиры пропагандиста передали в Фонд госимущества
Артемий Лебедев оправдывал войну России против Украины и неоднократно посещал временно оккупированные территории. В частности, он ездил на оккупированный Донбасс и Запорожскую АЭС (в июне этого года).
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В фонд попали две квартиры блогера в Киеве, площадью 138,5 квадратных метров и 193,2 квадратных метров. В Фонде сообщили, что их задача провести государственную регистрацию и решить судьбу этого имущества. Его могут либо приватизировать, либо сдать в аренду.
Денежные средства от реализации этих помещений передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.
Россия присвоила активы компании Volvo
- Замороженные в России активы Volvo передали российскому инвестору, имя которого не разглашается. В Калуге эта компания производила грузовики.
- В министерстве промышленности России заявили, что главной целью является дальнейшее развитие производства на калужской площадке концерна, а также продолжаются работы по его скорейшему восстановлению.
- В российском государственном реестре юридических лиц отметили, что оперативный контроль над активами шведской компании перешел к бизнесмену Игорю Киму.