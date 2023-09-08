Активы Volvo передали российскому инвестору, имя которого не разглашается. В России компания производила грузовики на заводе в Калуге.
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Россия конфисковала активы Volvo
В Российском государственном реестре юридических лиц указали, что оперативный контроль над активами шведской компании перешел к бизнесмену Игорю Киму. Кроме того, добавляют, что его партнер по автоторговле Алексей Санников возглавит калужский завод, мощность которого оценивают в 15 тысяч грузовиков в год.
Что известно о бизнесе Volvo и позиции компании по агрессии России против Украины:
- Компания приняла решение о приостановлении всех продаж, обслуживания и производства в России сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину;
- В июле 2022 года Volvo заявил о сокращении штата работников в течение года.
- По состоянию на 2021 год примерно 3% от общих продаж компании приходилось именно на российский рынок. Эту долю оценивали в 33,4 миллиарда долларов.