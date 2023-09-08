Активы Volvo передали российскому инвестору, имя которого не разглашается. В России компания производила грузовики на заводе в Калуге.

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Эти изменения прокомментировались в министерстве промышленности и торговли России. В частности, заявили, что с новым собственником активов нашли и отечественного партнера.дальнейшее развитие производства на калужской площадке концерна, а также продолжаются работы по его скорейшему восстановлению.

В Российском государственном реестре юридических лиц указали, что оперативный контроль над активами шведской компании перешел к бизнесмену Игорю Киму. Кроме того, добавляют, что его партнер по автоторговле Алексей Санников возглавит калужский завод, мощность которого оценивают в 15 тысяч грузовиков в год.

К теме! Аналитики британского банка Barclays заявили, что иностранные компании, до сих пор работающие в России, оказались под угрозой национализации их активов российскими властями. В частности, они упомянули о таких корпорациях как Nestle, Philip Morris International и другие.

Что известно о бизнесе Volvo и позиции компании по агрессии России против Украины: