Иностранным компаниям, до сих пор работающим в России, следует приготовиться к плохим новостям. Оккупанты могут не только обрушить стоимость их активов – они готовы и вообще их забрать.
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Какие компании может национализировать Россия
Банк Barclays выразил мнение, что сырьевые корпорации, Nestle, Philip Morris International и другие компании, до сих пор работающие на территории России, оказались под угрозой национализации российскими властями. Британские аналитики сообщают, что процесс может быть запущен в ближайшее время.
Кремль готовит список компаний из недружественных стран. После его публикации российские власти могут начать экспроприацию, ссылаясь на собственный документ.
Мировые гиганты в сфере производства табака – British American Tobacco и Philip Morris International долго ищут российских покупателей своего бизнеса, чтобы уйти с рынка оккупантов. Сейчас им грозит отчуждение активов в России.
Международные инвесторы вообще считают, что любой бизнес в России уже можно списать, независимо от того, как будут разворачиваться события. Они просто не верят, что россияне способны вести дела цивилизованным способом.