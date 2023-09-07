Іноземним компаніям, які досі працюють у Росії, варто приготуватися до поганих новин. Окупанти можуть не лише обвалити вартість їхніх активів – вони готові й взагалі їх забрати.

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Які компанії може націоналізувати Росія

Банк Barclays висловив думку, що сировинні корпорації, Nestle, Philip Morris International та інші компанії, які досі працюють на території Росії, опинилися під загрозою націоналізації російською владою. Британські аналітики повідомляють, що процес може бути запущений вже найближчим часом.

Кремль готує список компаній з “недружніх” країн. Після його публікації російська влада може почати експропріацію, посилаючись на власний документ.

Спочатку під націоналізацію повинні потрапити компанії, які відповідають наступним характеристикам: кількість працівників – не менше 4 тисяч;

виручка понад 825 мільйонів доларів;

активи понад 1,65 мільярда доларів.

Світові гіганти у сфері виробництва тютюну – British American Tobacco та Philip Morris International довго шукають російських покупців свого бізнесу, аби піти з ринку окупантів. Зараз їм загрожує відчуження активів у Росії.

Міжнародні інвестори взагалі вважають, що будь-який бізнес у Росії вже можна “списати”, незалежно від того, як будуть розгортатися події. Вони просто не вірять, що росіяни здатні вести справи у цивілізований спосіб.