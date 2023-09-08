Активи Volvo передали російському інвестору, ім'я якого не розголошують. У Росії компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі.

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Росія конфіскувала активи Volvo

Ці зміни прокоментували у міністерстві промисловості та торгівлі Росії. Зокрема, там заявили, що із новим власником активів знайшли й вітчизняного партнера. Головна ціль подальший розвиток виробництва на калузькому майданчику концерну, а також тривають роботи щодо його якнайшвидшого відновлення.

У російському державному реєстрі юридичних осіб вказали, що оперативний контроль над активами шведської компанії перейшов до бізнесмена Ігоря Кіма. Крім того, додають, що його партнер з автоторгівлі Олексій Санніков очолить калузький завод, потужність якого оцінюють у 15 тисяч вантажівок на рік.

Що відомо про бізнес Volvo та позицію компанії щодо агресії Росії проти України:

  • Компанія ухвалила рішення про призупинення всіх продажів, обслуговування та виробництва у Росії відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну;
  • У липні 2022 року у Volvo заявили про скорочення штату працівників протягом року.
  • Станом на 2021 рік приблизно 3% від загальних продажів компанії припадали саме на російський ринок. Цю частку оцінювали у 33,4 мільярда доларів.