Хто має сплачувати податки в Україні та від чого залежить їх розмір
Джерело:ДПС
Податок — це обов'язковий платіж, який сплачується до бюджету згідно з Податковим кодексом. Платники податків в Україні повинні сплачувати податки та збори у встановлені терміни і в зазначених розмірах, як зазначено в Податковому кодексі.
Які податки є в Україні
Як повідомляють у Державній податковій службі України, в Україні існують загальнодержавні та місцеві податки і збори.
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До загальнодержавних податків належать:
- податок на прибуток підприємств,
- податок на доходи фізичних осіб,
- податок на додану вартість,
- акцизний податок,
- екологічний податок,
- рентна плата,
- мито.
Місцеві податки та збори встановлюються місцевими радами і є обов'язковими до сплати в їхніх громадах.
Важливо! Платниками податків можуть бути фізичні особи (резиденти та нерезиденти) та юридичні особи, які мають або отримують об'єкти оподаткування. Кожен платник може сплачувати один або кілька видів податків і зборів.
Як сплачують податки українці
Працевлаштовані українці зобов'язані сплачувати податки з кожної зарплати. Роботодавці мають право самостійно відраховувати частину зарплати на податки в установлених розмірах.
При кожній виплаті зарплати роботодавець утримує:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
- Військовий збір (ВЗ) — 1,5%.
Згідно з Кодексом законів про працю, загальний розмір усіх відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%.