Які штрафи за несплату податків

Як повідомляють у Державній податковій службі України, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податку вчасно (крім штрафів і пені), його чекає штраф.

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Які штрафи за затримки зі сплати податків:

Затримка до 30 днів – штраф 5% від суми податкового боргу.

Затримка понад 30 днів – штраф 10%.

Якщо гроші з електронного рахунку для сплати податку зараховуються на наступний день, штраф не застосовується.

Важливо! Якщо порушення сталося навмисно, штраф збільшується до 25% від суми несплаченого податку.

Перевірки та оскарження, які розпочали до 1 січня 2021 року, здійснюються за старими правилами. Перевірки після цієї дати – за новими правилами.