Какие штрафы за неуплату налогов

Как сообщают в Государственной налоговой службе Украины, если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налога вовремя (кроме штрафов и пени), его ждет штраф.

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Какие штрафы за задержки по уплате налогов:

Задержка до 30 дней – штраф 5% от суммы налогового долга.

Задержка более 30 дней – штраф 10%.

Если деньги с электронного счета для уплаты налога зачисляются на следующий день, штраф не применяется.

Важно! Если нарушение произошло намеренно, штраф увеличивается до 25% от суммы неуплаченного налога.

Проверки и обжалования, которые начали до 1 января 2021 года, осуществляются по старым правилам. Проверки после этой даты – по новым правилам.