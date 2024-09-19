Кто не платит военный сбор

Согласно новым правилам, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Впрочем, в 2023 году Правительство внесло изменения в постановление, определяющее освобождение от налогов определенных категорий военнослужащих, сообщает Правительственный портал.

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Однако, с 9 июля 2022 года, согласно президентскому закону, от уплаты военного сбора освобождены военнослужащие:

Вооруженных Сил Украины

Национальной гвардии

Службы безопасности Украины

Службы внешней разведки

Государственной пограничной службы

Министерства внутренних дел

Управления государственной охраны

Государственной службы специальной связи

Других легальных военных формирований

Другие категории граждан остаются обязанными уплачивать военный сбор.

Почему военные платят военный сбор

В 2023 году Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для подтверждения статуса лиц, которые непосредственно участвуют в боевых действиях в условиях военного положения, чтобы они могли воспользоваться льготой по налогообложению военным сбором.

Важно! Согласно изменениям в постановление от 17 марта 2023 года, военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих во время их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.