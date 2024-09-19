Кто не платит военный сбор

Согласно новым правилам, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Впрочем, в 2023 году Правительство внесло изменения в постановление, определяющее освобождение от налогов определенных категорий военнослужащих, сообщает Правительственный портал.

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Однако, с 9 июля 2022 года, согласно президентскому закону, от уплаты военного сбора освобождены военнослужащие:

  • Вооруженных Сил Украины
  • Национальной гвардии
  • Службы безопасности Украины
  • Службы внешней разведки
  • Государственной пограничной службы
  • Министерства внутренних дел
  • Управления государственной охраны
  • Государственной службы специальной связи
  • Других легальных военных формирований

Другие категории граждан остаются обязанными уплачивать военный сбор.

Почему военные платят военный сбор

В 2023 году Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для подтверждения статуса лиц, которые непосредственно участвуют в боевых действиях в условиях военного положения, чтобы они могли воспользоваться льготой по налогообложению военным сбором.

Важно! Согласно изменениям в постановление от 17 марта 2023 года, военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих во время их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.