Хто не сплачує військовий збір

Згідно з новими правилами, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Втім, у 2023 році Уряд вніс зміни до постанови, що визначає звільнення від податків певних категорій військовослужбовців, повідомляє Урядовий портал.

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Проте, з 9 липня 2022 року, згідно з президентським законом, від сплати військового збору звільнені військовослужбовці:

Збройних Сил України

Національної гвардії

Служби безпеки України

Служби зовнішньої розвідки

Державної прикордонної служби

Міністерства внутрішніх справ

Управління державної охорони

Державної служби спеціального зв'язку

Інших легальних військових формувань

Інші категорії громадян залишаються зобов'язаними сплачувати військовий збір.

Чому військові платять військовий збір

У 2023 році Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для підтвердження статусу осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану, щоб вони могли скористатися пільгою з оподаткування військовим збором.

Важливо! Згідно зі змінами до постанови від 17 березня 2023 року, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.