З чого відраховується військовий збір

Військовий збір вираховують з доходів, які були нараховані платнику у зв’язку із трудовими відносинами після 3 серпня 2014 року за будь-які періоди. Під оподаткування підпадає не тільки заробітна плата, а інші виплати, наприклад, компенсаційні, повідомляє ДПС.

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Також під оподаткування підпадають:

виграші в державну чи недержавну галерею;

виграші у азартних іграх;

доходи отримані згідно з цивільно-правовими договорами (за виконання робіт чи послуг).

Військовий збір не сплачується з доходу військовослужбовців, одержуваного у вигляді грошового забезпечення, оскільки він не відповідає визначенню заробітної плати, а військовослужбовці відповідно до законодавства не є найманими працівниками,

– уточнює податкова.

Хто є платниками військового збору:

роботодавці;

податкові агенти.

З доходів, що були нараховані до 3 серпня, але виплачені після цього терміну, військовий збір не стягується. У той же час, доходи, нараховані, наприклад, 29.08.2014 року, за період з 1.08.2014 по 03.08.2014 оподатковуються військовим збором,

– йдеться у повідомленні податкової.

Зверніть увагу! Військовий збір стягується як з резидентів, так і не з резидентів, за умови, що вони мають джерело доходу в Україні.