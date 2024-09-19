С чего отчисляется военный сбор

Военный сбор высчитывают с доходов, которые были начислены плательщику в связи с трудовыми отношениями после 3 августа 2014 года за любые периоды. Под налогообложение подпадает не только заработная плата, а другие выплаты, например, компенсационные, сообщает ГНС.

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Также под налогообложение подпадают:

выигрыши в государственную или негосударственную галерею;

выигрыши в азартных играх;

доходы полученные согласно гражданско-правовым договорам (за выполнение работ или услуг).

Военный сбор не уплачивается с дохода военнослужащих, получаемого в виде денежного обеспечения, поскольку он не соответствует определению заработной платы, а военнослужащие в соответствии с законодательством не являются наемными работниками,

– уточняет налоговая.

Кто является плательщиками военного сбора:

работодатели;

налоговые агенты.

С доходов, что были начислены до 3 августа, но выплачены после этого срока, военный сбор не взимается. В то же время, доходы, начисленные, например, 29.08.2014 года, за период с 1.08.2014 по 03.08.2014 облагаются военным сбором,

– говорится в сообщении налоговой.

Обратите внимание! Военный сбор взимается как с резидентов, так и не с резидентов, при условии, что они имеют источник дохода в Украине.