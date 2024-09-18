Які санкції хоче ввести ЄС

У інтерв'ю Reuters Девід О'Салліван повідомив, що ЄС прагне обмежити надходження товарів, які виробили західні дочірні компанії в Південно-Східній Азії. Нещодавно представник Євросоюзу здійснював особисті візити у Таїланд, Малайзію та В'єтнам, аби обговорити ці питання.

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Девід О'Салліван Представник Європейського союзу у питанні санкцій Багато продукції, що проходить через Китай, виготовляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії.

О'Салліван зауважив, що саме дипломатичні зусилля ЄС сприяли скороченню постачання вказаних товарів через Центральну Азію (Казахстан, Узбекистан, Вірменію). З Південно-Східною Азією ситуація складніша. До того ж представник ЄС наголошує на важливості введення обмежень проти фінустанов, які забезпечують перевозку військової продукції до Росії

Якщо такі установи будуть виявлені, їм буде надано вибір: або припинити свою діяльність, або потрапити під санкції,

– запевнив О'Салліван.

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