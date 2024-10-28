Інвестор, благодійник та забудовник: хто такий Аднан Ківан та якими були його статки

28 жовтня помер один із найбагатших українських бізнесменів Аднан Ківан. Він був одним з найбільших забудовників в Одесі, інвестором, благодійником та меценатом.

Перший мільйон

Аднан Ківан мав сирійське походження, народився у 1962 році у Сирії, але більшу частину життя прожив в Україні.

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До України він переїхав, щоб здобувати вищу освіту. Закінчив Одеський інститут харчових технологій, пізніше навчався у Росії.

У 1986 році Аднан Ківан створив компанію, що виступала посередником у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. З кожної угоди він заробляв 1,5-7% комісії. Вже до 1990 року заробив на цьому близько 60 мільйонів доларів.

Аднан Ківан як забудовник

Підприємець шукав спосіб інвестувати зароблені на металотрейдингу кошти, коли його одеський знайомий Борис Родін запропонував вкласти їх у його недобудований об’єкт.

Він говорить, а я відразу подумав – це Бог відкрив мені двері,

– згадував Ківан.

У 2011 році здав в експлуатацію перший об'єкт власного будівництва – ЖК "Перлина". У його власності також був одеський "7 канал".

Аднан Ківан – найбільший забудовник Одеси / Фото: Forbes

Цікаво! В Одесі Ківан збудував 46 житлових комплексів "Перлина" та інші об’єкти, такі як ЖК "Оазис", "Дубаї в Одесі", бізнес-центр "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центри "Kadorr" і "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгову галерею "Kadorr".

У 2018 році він купив видання придбав газету "Kyiv Post" у Мохаммада Захура. Того ж року він оголосив про плани вкласти 400 мільйонів доларів у сільське господарство, зокрема в будівництво елеваторів.

Ківан як благодійник і меценат

Аднан Ківан відомий своєю релігійністю і репутацією мецената, який займається благодійністю безкорисливо.

У 2002 році Ківана визнали «Меценатом року» і нагородили "Кришталевим рогом достатку" за благодійну діяльність, а у 2003 році він отримав титул "Меценат спорту". Він також став переможцем Міжнародного академічного рейтингу популярності "Золота Фортуна".

Він спонсорував будівництво Арабського культурного центру. Під час акції "Золотий фонд Одеси – жінки ХХ століття" передав чек на сто тисяч гривень Одеському театру Опери та Балету, а також подарував понад 60 квартир незрячим і нужденним одеситам.

Відкриття другого східного культурного центру в Одесі / Фото: Facebook

Цікаво! Значну суму виділив для Центру реабілітації дітей з інвалідністю, перерахував понад сто тисяч гривень на рахунок аптеки для малозабезпечених при Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі, а також побудував сучасну безкоштовну лікарню в Сирії.

Статки Ківана

Згідно з оцінками різних рейтингів, статки Ківана становлять кілька сотень мільйонів доларів. Він двічі потрапляв у рейтинг "100 найбагатших українців" від Forbes, у 2020 та 2021 році.

У 2021 році, за даними Forbes, його статки становили 240 мільйонів доларів. Він є п'ятим найбільшим рантьє в Україні.

Скандали бізнесмена

Попри репутацію благодійника, Аднан Ківан неодноразово ставав об'єктом скандалів. Зокрема, у 2017 році Служба безпеки України звинуватила колишнього депутата Одеської міської ради Ігоря Маркова та Аднана Ківана у фінансуванні незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР". У компанії Ківана тоді проводили обшуки.



СБУ висловило підозру Ківану / Фото: "Ділова Одеса"

У 2018 році Аднан Ківан придбав найвідоміше англомовне видання України Kyiv Post за понад 3,5 мільйона доларів.

Зауважте! У листопаді 2021 року він оголосив про тимчасове призупинення роботи редакції, пояснивши це потребою в "перезавантаженні" медіа.

Після цього звільнена редакція Kyiv Post запропонувала Ківану продати видання, а головний редактор Браян Боннер вирішив залишити свою посаду.

Цікаво! Наприкінці листопада колишні журналісти Kyiv Post заснували нове видання – The Kyiv Independent.

Аднан Ківан фігурував як власник офшорних компаній у матеріалах Bahamas Leaks і був близьким соратником Сергія Ківалова.