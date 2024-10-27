Хто найбагатший

Очолив рейтинг Ілон Маск, його статки оцінили у 266 мільярдів доларів. У трійку лідерів увійшли Джефф Безос та Марк Цукерберг – 211 та 203 мільярди відповідно, інформує Bloomberg.

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До десятки найуспішніших людей планети також входять:

Ларрі Еллісон (186);

Бернар Арно (181);

Білл Гейтс (160);

Ларрі Пейдж (150);

Стів Балмер (148);

Воррен Баффет (143);

Сєргєй Брін (141).

Чи є в рейтингу українці

Наразі у списку 500 найбагатших людей у світі немає жодного представника України. В іспанця Хуана Ройга, який перебуває на останній сходинці, зараз 6,32 мільярда доларів.