Кто самый богатый
Возглавил рейтинг Илон Маск, его состояние оценили в 266 миллиардов долларов. В тройку лидеров вошли Джефф Безос и Марк Цукерберг – 211 и 203 миллиарда соответственно, информирует Bloomberg.
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В десятку самых успешных людей планеты также входят:
- Ларри Эллисон (186);
- Бернар Арно (181);
- Билл Гейтс (160);
- Ларри Пейдж (150);
- Стив Балмер (148);
- Уоррен Баффет (143);
- Сергей Брин (141).
Есть ли в рейтинге украинцы
Сейчас в списке 500 самых богатых людей в мире нет ни одного представителя Украины. У испанца Хуана Ройга, который находится на последней строчке, сейчас 6,32 миллиарда долларов.