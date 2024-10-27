Кто самый богатый

Возглавил рейтинг Илон Маск, его состояние оценили в 266 миллиардов долларов. В тройку лидеров вошли Джефф Безос и Марк Цукерберг – 211 и 203 миллиарда соответственно, информирует Bloomberg.

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В десятку самых успешных людей планеты также входят:

Ларри Эллисон (186);

Бернар Арно (181);

Билл Гейтс (160);

Ларри Пейдж (150);

Стив Балмер (148);

Уоррен Баффет (143);

Сергей Брин (141).

Есть ли в рейтинге украинцы

Сейчас в списке 500 самых богатых людей в мире нет ни одного представителя Украины. У испанца Хуана Ройга, который находится на последней строчке, сейчас 6,32 миллиарда долларов.