Якій країні насправді належить популярна мережа магазинів краси EVA

Мільйони українців регулярно купують товари в EVA. Компанію заснували у Дніпрі понад 20 років тому, а сьогодні її власниками є двоє українських підприємців - хто володіє мережею та яких фінансових результатів вона досягла.

Хто володіє мережею та звідки вона походить

Популярна мережа магазинів краси та здоров'я EVA є повністю українським бізнесом без жодного іноземного сліду. Компанію заснували у Дніпрі, а володіють нею українські підприємці Руслан Шостак та Валерій Кіптик через корпоративну структуру ТОВ "РУШ", про що повідомляє сайт корпорації.

Для пересічного покупця це важливий маркер, адже гроші, залишені на касах, не виводяться в закордонні офшори чи сумнівні юрисдикції, а працюють безпосередньо на вітчизняну економіку. На кінець 2025 року торговельна мережа об'єднувала вже 1167 фірмових точок по всій території країни, закріпивши за собою абсолютне лідерство в сегменті drogerie.

Як мережа магазинів впливає на економіку та ринок

Масштаби рітейлера вражають, адже щомісяця торгові зали відвідують приблизно 10 мільйонів покупців, а понад 8 мільйонів українців користуються програмою лояльності "EVA МОЗАЇКА". Фінансові показники компанії за 2025 рік демонструють колосальну підтримку державної системи під час війни: чистий дохід мережі сягнув 31,82 мільярда гривень, а сума сплачених до бюджетів усіх рівнів податків склала 5,1 мільярда гривень.

Крім того, бізнес створив близько 600 нових робочих місць лише за попередній рік, розширивши штат до понад 14 700 працівників. На розвиток мережі спрямували понад 1,1 мільярда гривень інвестицій. Компанія також активно розвиває власні торгові марки, частка яких у продажах сягнула 38,5% (понад 70 ВТМ у портфелі), що дозволяє покупцям обирати якісні побутові товари та косметику за доступнішими цінами в умовах інфляційного тиску.

Понад 12% виручки компанії зараз забезпечує онлайн-сегмент – маркетплейс EVA.UA, який входить до трійки лідерів електронної комерції в б'юті-сфері України з асортиментом понад 500 000 позицій. Водночас разом із клієнтами рітейлер спрямував понад 27,3 мільйона гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні цілі.

Як починалася історія відомого рітейлера

Шлях національного гіганта розпочався ще у 2002 році з відкриття одного-єдиного магазину в Дніпрі. Уже за рік торговельних точок було десять, згодом бренд вийшов у Донецьку область, а пізніше охопив Київщину, Одещину та Харківщину. У 2010 році компанія презентувала свою першу продукцію під власною торговою маркою, а до 2015 року виборола лідерство за товарообігом на українському ринку.

Навіть попри виклики війни, мережа не згорнула роботу й продовжила експансію.

До слова, у серпні 2026 року Росія атакували розподільчий центр EVA у Броварах. У компанії повідомили, що довелось оперативно перебудовувати логістику та координувати постачання за новою схемою. Відтак, компанія відновила роботу не чекаючи на відновлення розподільчого центру.