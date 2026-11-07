Какой стране на самом деле принадлежит популярная сеть магазинов красоты EVA

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Кто владеет сетью и откуда она взялась

Популярная сеть магазинов красоты и здоровья EVA является полностью украинским бизнесом без какого-либо иностранного участия. Компания была основана в Днепре, а владеют ею украинские предприниматели Руслан Шостак и Валерий Киптик через корпоративную структуру ООО "РУШ", что сообщает сайт корпорации.

Для рядового покупателя это важный показатель, ведь деньги, оставленные на кассах, не выводятся в зарубежные офшоры или сомнительные юрисдикции, а работают непосредственно на отечественную экономику. К концу 2025 года торговая сеть объединяла уже 1167 фирменных точек по всей территории страны, закрепив за собой абсолютное лидерство в сегменте drogerie.

Как сеть магазинов влияет на экономику и рынок

Масштабы ритейлера впечатляют: ведь ежемесячно торговые залы посещают около 10 миллионов покупателей, а более 8 миллионов украинцев пользуются программой лояльности "EVA МОЗАИКА". Финансовые показатели компании за 2025 год демонстрируют колоссальную поддержку государственной системы во время войны: чистый доход сети достиг 31,82 миллиарда гривен, а сумма уплаченных в бюджеты всех уровней налогов составила 5,1 миллиарда гривен.

Кроме того, компания создала около 600 новых рабочих мест только за предыдущий год, увеличив штат до более чем 14 700 сотрудников. На развитие сети было направлено более 1,1 миллиарда гривен инвестиций. Компания также активно развивает собственные торговые марки, доля которых в продажах достигла 38,5% (более 70 собственных торговых марок в портфеле), что позволяет покупателям выбирать качественные бытовые товары и косметику по более доступным ценам в условиях инфляционного давления.

Более 12% выручки компании сейчас обеспечивает онлайн-сегмент – маркетплейс EVA.UA, который входит в тройку лидеров электронной коммерции в бьюти-сфере Украины с ассортиментом более 500 000 позиций. В то же время совместно с клиентами ритейлер направил более 27,3 миллиона гривен на поддержку Сил обороны Украины и гуманитарные цели.

Как начиналась история известного ритейлера

Путь национального гиганта начался еще в 2002 году с открытия единственного магазина в Днепре. Уже через год торговых точек было десять, впоследствии бренд вышел в Донецкую область, а затем охватил Киевскую, Одесскую и Харьковскую области. В 2010 году компания представила свою первую продукцию под собственной торговой маркой, а к 2015 году завоевала лидерство по товарообороту на украинском рынке.

Даже несмотря на вызовы войны, сеть не свернула работу и продолжила экспансию.

К слову, в августе 2026 года Россия совершила атаку на распределительный центр EVA в Броварах. В компании сообщили, что пришлось оперативно перестраивать логистику и координировать поставки по новой схеме. В результате компания возобновила работу, не дожидаясь восстановления распределительного центра.