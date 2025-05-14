Хто може не платити ЄСВ у 2025 році

У 2025 році платити ЄСВ повинні практично всі підприємці та самозайняті особи. Водночас є кілька категорій осіб, які законно звільнені від сплати ЄСВ або можуть не платити його у певних випадках.

Хто має платити ЄСВ у 2025 році

Усі зареєстровані ФОП – незалежно від обраної групи, виду діяльності чи наявності доходу. Платіж ЄСВ за себе знову є обов'язковим. Винятки існують – для пенсіонерів, мобілізованих, працевлаштованих ФОПів тощо, детально розповідає 24 Канал.

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Довідково. З 1 січня 2025 року для фізичних осіб-підприємців (ФОП) повертається обов’язкова сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тобто, воєнна пільга, яка дозволяла підприємцям не платити ЄСВ "за себе" в період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року, – скасовується.

Якщо підприємець не сплачує ЄСВ – за ним не рахується страховий стаж, необхідний для пенсії та інших соцвиплат.

Який розмір ЄСВ у 2025 році

Мінімальна зарплата у 2025 році – 8000 гривень.

Мінімальний ЄСВ — 22% від мінімалки = 1760 гривень/місяць.

За рік – мінімум 21 120 гривень.

Важливо. З 2025 року змінено максимальну базу для нарахування ЄСВ. Було – 15 мінімальних зарплат, що дорівнювало 120 000 гривень. Стало 20 мінімальних зарплат, тобто 160 000 гривень.

Максимальний розмір ЄСВ, який може бути нараховано – 160 000 гривень на 22%, що дорівнює 35 200 гривень на місяць. Це стосується тих підприємців, які сплачують ЄСВ із високих доходів (або роботодавців, які платять за працівників із великими зарплатами).

Хто може не платити ЄСВ

ФОПи, які одночасно є найманими працівниками

ФОП, який працює за трудовим договором і за нього сплачує ЄСВ роботодавець, може не платити ЄСВ "за себе" за період такої зайнятості. Але важливо: це право, а не обов'язок. Якщо ФОП хоче, щоб цей період враховувався до страхового стажу, він може добровільно сплачувати внесок.

Умови:

Є трудовий договір;

Роботодавець сплачує ЄСВ з зарплати;

Дохід як ФОП у цей період не обов’язковий для ЄСВ.

ФОПи на період мобілізації

ФОП, який мобілізований або служить в ЗСУ за контрактом, повністю звільняється від сплати ЄСВ за себе на період військової служби. Це правило діє з 2022 року і продовжується у 2025 році.

Важливо! Звільнення від ЄСВ оформлюється на підставі довідки з військової частини. Також не застосовуються штрафи за несплату в цей період.

Пенсіонери та особи з інвалідністю

ФОПи, які отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю (будь-якої групи), – мають право не сплачувати ЄСВ. Але за умови, що вони це підтвердять відповідними документами у податковій.

Втім, якщо пенсіонер або особа з інвалідністю має найманих працівників, то за них ЄСВ платити обов'язково.

ФОПи без доходу

ФОП на спрощеній системі оподаткування повинен сплачувати ЄСВ навіть якщо не має доходу. Але, як виняток, певні категорії (пенсіонери, мобілізовані, наймані працівники) можуть не платити в цей час. Решта — повинні.

Чи можна не платити ЄСВ добровільно Ні. ЄСВ – обов'язковий внесок, і самостійне рішення "не платити" без законних підстав тягне за собою нарахування боргу, пеню, штрафи (20% суми боргу).

Однак є варіант добровільної участі в системі соцстрахування – укласти договір добровільного страхування, якщо ви не працюєте або тимчасово не зареєстровані як ФОП, але хочете зараховувати стаж.