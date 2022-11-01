Китайська технологічна компанія Huawei йде з російського ринку

Китайська технологічна компанія Huawei повністю припинила прямі постачання смартфонів до Росії й може остаточно піти з країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вихід Huawei з російського ринку

Офіс Huawei у Росії, ймовірно, закриється з 1 лютого 2023 року, адже саме з цього періоду виставлені в оренду приміщення в бізнес-центрі, де раніше розміщувалась китайська компанія.

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На весні Huawei перестав продавати базові станції для мобільного звʼязку. Однак залишки минулих постачань ще продаються в офіційному магазині.

У червні компанія оголосила про закриття своїх офіційних торгових точок у Росії. Рішення пояснювалося браком гаджетів китайського бренду на складах у Росії та запчастин до них. Проте вже в липні зʼявилася інформація про поновлення постачання.

У серпні Huawei повідомила про закриття інтернет-магазину Vmall на території Росії. У компанії зазначили, що на товари, які вже були куплені через інтернет, продовжуватиме поширюватися гарантійне обслуговування.

Чи буде техніка Huawei на російському ринку, попри вихід компанії

Навіть попри те, що технологічна компанія покидає ринок Росії, це не означає, що у країні-агресорці буде повної відсутностя продукції Huawei. Адже її можуть завозити як "сірий імпорт" через посередників або офіційних дистрибʼюторів. Разом з тим офіційно Huawei не ввозить до Росії планшети, ноутбуки, телевізори та іншу техніку.

Варто також зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, китайські бренди уникають прямої підтримки Росії в конфлікті, побоюючись санкцій Заходу. Тож деякі компанії тихо йдуть з ринку або припиняють співпрацю з країною-агресоркою.