Hyundai візьме участь у реконструкції аеропорту "Бориспіль": процес роботи вже пішов

Багато великих міжнародних бізнесів зголосилися допомогти Україні у відбудові. Найбільший акцент наразі роблять на інфраструктурних об'єктах.

Уряд Південної Кореї вже анонсував пропозиції у тисячі проєктів для відновлення України. Їх загальна вартість – приблизно 52 мільярди доларів. Приватний бізнес не стоїть осторонь та теж готовий допомогти.

До теми Південна Корея готова відбудовувати Україну: проєкти оцінюють у 52 мільярди доларів

Hyundai допоможе відновити аеропорт "Бориспіль"

Компанія Hyundai Engineering & Construction повідомила про те, що буде одним з учасників відбудови міжнародного аеропорту "Бориспіль". Повністю завершити об'єкт зі зрозумілих причин планують після війни.

Південнокорейський гігант підписав угоду, згідно з якою повинен відновити посадкові смуги, а також збудувати новий вантажний термінал. Щодо останнього Hyundai E&C вже проводить техніко-економічне обґрунтування.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зіви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

У компанії зазначили, що "Бориспіль" будуть відновлювати, опираючись на досвід будівництва аеропортів в Інчхоні (Південна Корея), Чангі (Сінгапур) та Чінчеро (Перу). Також у заяві йдеться про те, що аеропорт біля Києва повинен стати лише першим об'єктом, який Hyundai E&C буде відновлювати в Україні.

Hyundai E&C співпрацюватиме з Україною для відновлення не лише транспортної інфраструктури країни, включаючи аеропорти та залізниці, але і її енергетичної інфраструктури,

– сказав Юн Йонг Джун, генеральний директор компанії.