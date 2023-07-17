Відбудова українських міст та об'єктів, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів, буде коштувати багато мільярдів доларів. На щастя, наші партнери готові не просто підтримувати нашу державу, а й активно долучатися до цього процесу.

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Проєкти відбудови на мільярди доларів

Південна Корея готова відновлювати як державний, так і приватний сектор України. Уряд цієї країни готовий запропонувати різноманітні проєкти на суму у 52 мільярди доларів.

Україна вже подала запит на участь у 5 тисячах будівельних проєктах. Їх вартість оцінюють у 52 мільярди.

Першими на черзі будуть модульні будинки, аби ті, хто втратив помешкання, отримати дах над головою. Також пріоритетними будуть школи та лікарні.

Окрім того, Південна Корея готова надавати технічну допомогу у відновленні одної інфраструктури. Йдеться і про реконструкцію Каховської дамби, яка може коштувати 32 мільярди доларів.

Посадовці Південної Кореї також пообіцяли ретельно підходити до відновлення України та охоплювати різні сектори. Попри війну, яка ще триває, процес відбудови вже активно відбувається.