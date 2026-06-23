НБУ вимагає усунути Смілянського: у чому звинуватили керівника Укрпошти

НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Чому Смілянського можуть усунути з посади

Регулятор визнав генерального директора компанії Ігоря Смілянського таким, що "не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг", повідомили в НБУ.

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Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Згідно з вимогами НБУ, Укрпошта повинна відсторонити Смілянського від виконання обов’язків протягом п’яти робочих днів.

Національний банк розпочав процедуру оцінки відповідності генерального директора Укрпошти пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023 – 2026 роках. За цей період регулятор кілька разів застосовував до Укрпошти заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю,

– пише регулятор.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.

Отже, після низки штрафів та претензій до роботи фінансового напряму Укрпошти регулятор фактично поставив вимогу про зміну керівництва компанії. Тепер подальша доля Ігоря Смілянського залежатиме від дій компанії та можливого оскарження цього рішення.

Яка реакція Смілянського

Смілянський відреагував на заяву Нацбанку словами президента Леоніда Кучми: "Це ж уже було", стало відомо з його телеграм-каналу.

Посадовець зазначив, що тільки-но Укрпошта підходить "впритул до створення поштового банку", НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити.

Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу, а наступного керівника, якщо він не буде "лагідним" до А.Г. Пишного, можна буде й не погодити,

– розповів Смілянський.

Гендиректор Укрпошти зазначив, що юридична команда компанії буде вивчати документи та ухвалювати рішення щодо подальших дій. Також будуть залучені "зовнішні юристи" для захисту інтересів компанії та Смілянського як її керівника.

Як і за що штрафували Укрпошту

За останні роки Укрпошта неодноразово потрапляла під санкції Національного банку. Серед найбільш значних рішень регулятора:

у лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 мільйонів гривень через неналежну організацію фінансового моніторингу;

у березні 2026 року Укрпошта отримала штраф у розмірі 255 тисяч гривень за несвоєчасне надання інформації та документів на вимогу НБУ;

у травні 2026 року компанія сплатила 1,7 мільйона гривень через недоліки у корпоративному управлінні, системі внутрішнього контролю та управлінні ризиками;

у червні 2026 року Нацбанк наклав ще один штраф – 2,54 мільйони гривень за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг.

Одночасно з останнім штрафом регулятор виніс компанії письмове застереження.

До слова, потім розгорівся скандал між керівником Укрпошти Ігорем Смілянський та головою Нацбанку Андрієм Пишним. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що зараз Укрпошта втрачає перспективи розвитку.

Компанія в глибокій кризі корпоративного управління протягом тривалого часу. І ця криза позбавляє компанію, на жаль, дедалі більше перспектив розвитку. Ігор Смілянський – це наслідок цієї кризи в першу чергу,

– сказав Пишний.

За словами голови НБУ, проблема почалася ще з роботи наглядової ради компанії, яка, на його думку, не змогла сформувати чітку стратегію та належну систему управління. Пишний також навів у приклад "Нову пошту", заявивши, що приватні компанії за цей час змогли вибудувати ефективну систему корпоративного управління та демонструють прибутковість.