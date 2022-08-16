IKEA офіційно завершила онлайн-розпродаж товарів і закрила магазини у росії

Шведська IKEA завершила онлайн-розпродаж товарів для покупців та комерційних клієнтів у росії. Кошик, список товарів та особистий кабінет на сайті російської локалізації компанії більше недоступні.

Фізичні магазини IKEA у країні-агресорці при цьому теж залишаються зачиненими й лише видаватимуть товари, замовлені онлайн до 5 липня. Раніше меблевий гігант вже заявляв, що закриє усі свої 4 фабрики на території росії.

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Свіжа заява IKEA щодо діяльності у росії

IKEA констатувала завершення онлайн-продажів своїх товарів у країні-агресорці й тепер лише обробить, видасть або доставить вже оформлені замовлення. Цим компанія займатиметься ще протягом серпня – вересня цього року.

Разом з тим змінити вказаний при замовленні товару інтервал самовивозу росіяни вже не зможуть. Ті замовлення, які російські клієнти не заберуть у визначений термін, компанія розформує.

Повернути товари, придбані з 5 липня у росії, можна буде протягом 14 днів, а гарантійний термін на них встановлюється всього на 2 місяці, якщо сам виробник товару не передбачає більш довготривалої гарантії.

До слова, компанія більше не продаватиме своїх товарів й для російських бізнес-клієнтів. Комерційні покупці тепер лише мають змогу залишити запит на повернення придбаного раніше в особистому кабінеті IKEA для бізнесу до 29 серпня включно, а згодом – лише електронною поштою.

Додамо, що вхід в особистий кабінет на російському сайті IKEA нині виглядає ось так:

росіяни більше не можуть робити онлайн-замовлення в IKEA / Скриншот з російського сайту компанії

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