IKEA повернеться в Україну вже цього року

ІКЕА готується до відкриття магазинів в Україні. Очікують, що шведський меблевий гігант повернеться на український ринок вже у 2025 році.

Остаточна дата відкриття

Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.

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За словами Лашина, офіційна дата запуску магазинів буде оголошена самою компанією ІКЕА. Він також зазначив, що процес підготовки триває, і компанія активно оновлює свої об’єкти.

Є дуже обнадійлива інформація, що відкриття точно відбудеться у 2025 році, однак його строки залежать від ситуації в країні. Якщо бойові дії припиняться, це може статися дуже швидко. В іншому випадку процес займе трохи більше часу,

– наголосив він.

Готовність магазинів

Повідомляється, що фізично магазини вже готові до запуску. Щодня проводяться роботи з підтримки їх у належному стані: клінінг, частковий ремонт, оновлення вивісок та вивезення старих товарів.

Довідково. ІКЕА почала свою діяльність в Україні ще у 2020 році, відкривши онлайн-магазин і шоурум у Києві. Проте через повномасштабну війну фізичні магазини так і не були відкриті.

Більше про IKEA

IKEA – відома голландська виробничо-торговельна група, заснована у Швеції. На кінець фінансового року, що закінчився 31 серпня 2024 року оголосила про зниження роздрібних продажів на 5,3% до 45,1 мільярда євро.

Як один з найбільших у світі ритейлерів меблів та товарів для дому, IKEA працює під брендом Ingka Group. Минулого року компанія розширила свою глобальну присутність, відкривши 56 нових магазинів, довівши загальну кількість своїх магазинів до 400 різних за розміром, а також 174 пунктів планування та оформлення замовлень.