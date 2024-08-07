Ілон Маск оголосив війну: чому компанії бойкотують соцмережу Х

Ілон Маск оголосив "війну" компаніям, які бойкотують його соцмережу X та не розміщують там рекламу. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Х позивається проти компаній

Генеральна директорка соцмережі Лінда Яккаріно заявила, що компанія подала антимонопольний позов до суду проти Глобального альянсу за відповідальні медіа.

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Зокрема, позивається до компаній Mars та Unilever, а також проти Всесвітньої федерації рекламодавців за "незаконний" бойкот соцмережі. За її словами, такі дії обійшлися X у мільярди доларів.

Сам Маск написав, що компанія два роки намагалася знайти рішення цієї ситуації.

Два роки ми намагалися укласти мир, але тепер це війна,

– пише мільярдер.

Чому компанії почали бойкотувати рекламу

Ілон Маск зіштовхнувся з критикою після антисемітського коментаря під публікацією одного з користувачів соцмережі X. Користувач написав, що євреї "поширюють ненависть до білих", але просять не ставитись до них так само. Маск відповів, підтримуючи цю заяву, що викликало хвилю обурення.

Через це великі компанії, такі як Walt Disney, Apple і Sony Pictures, припинили розміщення реклами на платформі. Маск пообіцяв вжити юридичних дій проти всіх учасників кампанії бойкоту. Тоді видання The New York Times писало, що платформа може втратити до 75 мільйонів доларів через бойкот рекламодавців.