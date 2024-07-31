Захоплення Європи

У червні китайські бренди електромобілів склали 11% всього європейського ринку електрокарів. Якщо порівнювати з травнем, то лише за місяць показник виріс на 72%.

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Наразі мова йде про 23 тисячі зареєстрованих китайських електромобілів у Європі. Це абсолютний рекорд за всю історію.

Торговельна війна

ЄС свідомий того, що Китай дає дотації своїм виробникам електрокарів, тому вживає контрзаходи. Наприклад, підвищення в'їзних мит.

З 4 липня впродовж 4 місяців будуть діяти такі правила:

ВYD – 17,4%;

Geely – 19,9%;

SAIC – 37,6%.

Китай обіцяв дзеркальні дії, тож існує небезпека, що між Пекіном та Брюсселем розпочнеться торгівельна війна.