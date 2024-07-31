Захват Европы

В июне китайские бренды электромобилей составили 11% всего европейского рынка электрокаров. Если сравнивать с маем, то только за месяц показатель вырос на 72%.

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Сейчас речь идет о 23 тысячах зарегистрированных китайских электромобилей в Европе. Это абсолютный рекорд за всю историю.

Торговая война

ЕС осознает того, что Китай дает дотации своим производителям электрокаров, поэтому принимает контрмеры. Например, повышение въездных пошлин.

С 4 июля в течение 4 месяцев будут действовать такие правила:

ВYD – 17,4%;

Geely – 19,9%;

SAIC – 37,6%.

Китай обещал зеркальные действия, поэтому существует опасность, что между Пекином и Брюсселем начнется торговая война.