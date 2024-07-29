Какое состояние имеет Маск
Илон Маск соучредил шесть компаний, включая производителя электромобилей Tesla, ракетостроителя SpaceX и стартап по прокладке тоннелей Boring Company.
Читайте также Что такое дизайн-мышление и почему оно нужно современным предпринимателям
SpaceX, основана в 2002 году, оценивается почти в 180 миллиардов долларов после тендерного предложения в декабре 2023 года на сумму до 750 миллионов долларов. Акции SpaceX выросли в цене в пять раз за четыре года.
Кроме того, в 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя позже пытался отказаться от сделки. Он владеет примерно 74% компании, которая теперь называется X.
Как Илон Маск зарабатывал первые деньги
В 12 лет он создал видеоигру на космическую тематику под названием Blastar, в которой игроки должны были уничтожить инопланетный корабль, перевозивший оружие массового уничтожения. За эту игру ему заплатили 500 долларов.
В свое время Илон Маск вместе с братом Кимбалом решил войти в бизнес, обращаясь к бизнесменам для встреч. Питер Николсон из Банка Новой Шотландии стал его наставником и предложил ему летнюю практику за 14 долларов в час.
Кроме того, во время учебы в университете Маск продавал компьютеры и детали из комнаты в общежитии, успешно помогая однокурсникам с техническими проблемами.
Успешные стартапы
После своих ранних предпринимательских успехов Илон Маск продолжил свою карьеру с рядом новых достижений.
- В 1995 году Маск вместе со своим братом Кимбалом основал компанию Zip2, которая предоставляла лицензированное онлайн-программное обеспечение газетам. Компания была успешной, и в 1999 году ее приобрела компания Compaq за 307 миллионов долларов. Маск получил около 22 миллионов долларов от продажи.
- В 1999 году Маск основал компанию X.com, онлайн-платежную платформу. Позже X.com объединилась с Confinity, и компания была переименована в PayPal. В 2002 году PayPal была приобретена eBay за 1,5 миллиарда долларов в акциях, и Маск получил около 165 миллионов долларов.
- В 2002 году Маск основал компанию Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, с целью снижения стоимости космических полетов и создания колонии на Марсе. SpaceX имела успех во многих идеях, включая первый частный космический корабль, который доставил груз на Международную космическую станцию.
- В 2004 году Маск стал одним из первых инвесторов и председателем совета директоров Tesla Motors, позже став ее генеральным директором и главным инженером. Под его руководством Tesla превратилась в ведущего производителя электромобилей в мире. В начале 2024 года судья в Делавэре аннулировал соглашение Маска от 2018 года о получении опционов, которые эквивалентны дополнительным 9% акций Tesla. Forbes снизил оценку стоимости этих опционов на 50% в ожидании апелляции Маска.
В 2015 году Маск соучредил OpenAI, исследовательскую компанию, которая стремится развивать искусственный интеллект способом, безопасный для человечества.
В 2016 году Маск основал Neuralink, компанию, которая занимается разработкой нейротехнологий для интеграции человеческого мозга с компьютерами.
В 2022 году Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя сначала пытался отказаться от сделки. Forbes оценивает, что доля Маска в X сейчас стоит почти на 70% меньше, чем он за нее заплатил, основываясь на оценке инвестора Fidelity по состоянию на декабрь 2023 года.