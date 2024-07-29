Які статки має Маск
Ілон Маск співзаснував шість компаній, включаючи виробника електромобілів Tesla, ракетобудівника SpaceX і стартап з прокладання тунелів Boring Company.
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SpaceX, заснована у 2002 році, оцінюється майже в 180 мільярдів доларів після тендерної пропозиції в грудні 2023 року на суму до 750 мільйонів доларів. Акції SpaceX зросли в ціні в п'ять разів за чотири роки.
Крім того, у 2022 році Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів, хоча пізніше намагався відмовитися від угоди. Він володіє приблизно 74% компанії, яка тепер називається X.
Як Ілон Маск заробляв перші гроші
У 12 років він створив відеогру на космічну тематику під назвою Blastar, в якій гравці мали знищити інопланетний корабель, що перевозив зброю масового знищення. За цю гру йому заплатили 500 доларів.
Свого часу Ілон Маск разом з братом Кімбалом вирішив увійти в бізнес, звертаючись до бізнесменів для зустрічей. Пітер Ніколсон з Банку Нової Шотландії став його наставником і запропонував йому літню практику за 14 доларів на годину.
Крім того, під час навчання в університеті Маск продавав комп'ютери та деталі з кімнати в гуртожитку, успішно допомагаючи однокурсникам з технічними проблемами.
Успішні стартапи
Після своїх ранніх підприємницьких успіхів Ілон Маск продовжив свою кар'єру з низкою нових досягнень.
- У 1995 році Маск разом зі своїм братом Кімбалом заснував компанію Zip2, яка надавала ліцензоване онлайн-програмне забезпечення газетам. Компанія була успішною, і в 1999 році її придбала компанія Compaq за 307 мільйонів доларів. Маск отримав близько 22 мільйонів доларів від продажу.
- У 1999 році Маск заснував компанію X.com, онлайн-платіжну платформу. Пізніше X.com об'єдналася з Confinity, і компанія була перейменована на PayPal. У 2002 році PayPal була придбана eBay за 1,5 мільярда доларів у акціях, і Маск отримав близько 165 мільйонів доларів.
- У 2002 році Маск заснував компанію Space Exploration Technologies Corp., або SpaceX, з метою зниження вартості космічних польотів і створення колонії на Марсі. SpaceX мала успіх у багатьох ідеях, включаючи перший приватний космічний корабель, який доставив вантаж на Міжнародну космічну станцію.
- У 2004 році Маск став одним із перших інвесторів і головою ради директорів Tesla Motors, пізніше ставши її генеральним директором і головним інженером. Під його керівництвом Tesla перетворилася на провідного виробника електромобілів у світі. На початку 2024 року суддя в Делавері анулював угоду Маска від 2018 року про отримання опціонів, які еквівалентні додатковим 9% акцій Tesla. Forbes знизив оцінку вартості цих опціонів на 50% в очікуванні апеляції Маска.
У 2015 році Маск співзаснував OpenAI, дослідницьку компанію, яка прагне розвивати штучний інтелект у спосіб, безпечний для людства.
У 2016 році Маск заснував Neuralink, компанію, яка займається розробкою нейротехнологій для інтеграції людського мозку з комп'ютерами.
У 2022 році Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів, хоча спочатку намагався відмовитися від угоди. Forbes оцінює, що частка Маска в X зараз коштує майже на 70% менше, ніж він за неї заплатив, базуючись на оцінці інвестора Fidelity станом на грудень 2023 року.