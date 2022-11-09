Одразу після покупки Twitter: Ілон Маск продав акції Tesla на майже 4 мільярди доларів

Ілон Маск продав акції Tesla на суму 3,95 мільярда доларів через кілька днів після того, як завершив угоду про покупку Twitter. Так, багатій позбувся 19,5 мільйона акцій автовиробника у період з 4 по 8 листопада.

Про це свідчать документи, опубліковані Комісією з цінних паперів та бірж США. За підрахунками видання Reuters, тепер Маск володіє часткою акцій Tesla лише у 14%.

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Гроші, ймовірно, підуть на фінансування Twitter

Наразі мета продажу мільярдером такої великої частки акцій не розголошується. У Twitter і Tesla виданню Reuters поки не надали коментарів щодо ситуації. Проте, востаннє Маск продавав акції автовиробника на 6,9 мільярда доларів у серпні задля того, аби профінансувати угоду про покупку соціальної мережі Twitter.

Tesla втратила майже половину своєї ринкової вартості, а чистий капітал Ілона Маска знизився на 70 мільярдів доларів відтоді, як він зробив ставку на покупку Twitter у квітні.

Мільярдер пообіцяв надати 46,5 мільярда доларів у вигляді акціонерного та боргового фінансування для придбання соцмережі, що покрило б вартість платформи у 44 мільярди доларів. Великі банки, зокрема Morgan Stanley та Bank of America, зобов'язалися покрити 13 мільярдів доларів боргового фінансування.

Таким чином, зобов'язання Маска у 33,5 мільярда доларів покривали його 9,6% акцій у Twitter вартістю 4 мільярди доларів і 7,1 мільярда доларів, які він отримав від інвесторів.

За підрахунками Reuters, багатій мав близько 20 мільярдів доларів готівкою після продажу акцій Tesla з власного портфеля, включно з продажами минулого року. Так, йому необхідно було знайти ще від 2 до 3 мільярдів доларів для фінансування покупки Twitter.