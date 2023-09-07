Ілон Маск позичив 1 мільярд доларів у власної компанії: що сталося

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск неодноразово ухвалював дивні або незрозумілі рішення. До цього переліку тепер можна додати ще одне.

Ще у жовтні 2022 року бізнесмен позичив у власної космічної компанії SpaceX 1 мільярд доларів. Того ж місяця він придбав соціальну мережу Twitter, яка тепер відома як X.

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Ілон Маск брав позику у власної компанії

Позику на 1 мільярд доларів Ілон Маск забезпечив частиною власних акцій SpaceX. Саме він є головним акціонером космічної компанії. Йому належить частка компанії, які оцінюють у 42%, а також 79% голосів.

Додають, що мільярдер повернув усю суму з відсотками до SpaceX уже у листопаді. Проте журналісти наголошують, що наразі неможливо з'ясувати для чого насправді Маск позичав кошти.

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Крім того, варто враховувати, що у 2022 році американський бізнесмен продав суттєву частку власних акцій компанії Tesla, отримавши на виході майже 40 мільярдів доларів. Подібні угоди він проводив, як до придбання Twitter, так і після остаточного підписання усіх необхідних документів.