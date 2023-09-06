З початком повномасштабного вторгення російських окупантів українське підприємництво опинилося у край важких умовах. Багато бізнесів були змушені припинити свою діяльність, але їм на зміну прийшли нові.
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Яка ситуація з підприємництвом в Україні зараз
У середньому на місяць після 24 лютого 2022 року в Україні реєструється близько 25 тисяч нових бізнесів. Тих, хто припиняє роботу, менше – близько 17 тисяч.
Зараз в Україні офіційно працює понад 2 мільйони ФОПів. З квітня 2022 року по вересень 2023 свою діяльність припинили близько 300 тисяч підприємців.
Найбільше нових ФОПів зареєструвалися у червні – 31 477. Цей найкращий показник за останні три роки.
Що стосується припинення підприємницької діяльності, то очевидно, що найвищі показники у регіонів, які наближені до бойових дій. Йдеться про Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську та Запорізьку області. Найбільший приріст нових підприємців зафіксували у Києві, а також Львівській та Дніпропетровській областях.