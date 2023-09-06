С началом полномасштабного вторжения российских окупантов украинское предпринимательство оказалось в крайне тяжелых условиях. Многие бизнесы были вынуждены прекратить свою деятельность, но им на смену пришли новые.

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Какая ситуация с предпринимательством в Украине сейчас

В среднем за месяц после 24 февраля 2022 года в Украине регистрируется около 25 тысяч новых бизнесов. Тех, кто прекращает работу, меньше – около 17 тысяч.

Кстати! Этим летом в Украине запустили более 100 тысяч новых бизнесов. В каких областях произошло наибольшее пополнение – читайте тут.

Сейчас в Украине официально работает более 2 миллионов ФЛП. С апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою деятельность прекратили около 300 тысяч предпринимателей.

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Больше новых ФЛП зарегистрировались в июне – 31 477. Этот лучший показатель за последние три года.

Что касается прекращения предпринимательской деятельности, то очевидно, что самые высокие показатели у регионов, приближенных к боевым действиям. Речь идет о Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Наибольший рост новых предпринимателей зафиксировали в Киеве, а также Львовской и Днепропетровской областях.