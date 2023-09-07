Ще у жовтні 2022 року бізнесмен позичив у власної космічної компанії SpaceX 1 мільярд доларів. Того ж місяця він придбав соціальну мережу Twitter, яка тепер відома як X.

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Ілон Маск брав позику у власної компанії

Позику на 1 мільярд доларів Ілон Маск забезпечив частиною власних акцій SpaceX. Саме він є головним акціонером космічної компанії. Йому належить частка компанії, які оцінюють у 42%, а також 79% голосів.

Додають, що мільярдер повернув усю суму з відсотками до SpaceX уже у листопаді. Проте журналісти наголошують, що наразі неможливо з'ясувати для чого насправді Маск позичав кошти.