Еще в октябре 2022 года бизнесмен одолжил у собственной космической компании SpaceX 1 миллиард долларов. В тот же месяц он приобрел социальную сеть Twitter, которая теперь известна как X.

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Илон Маск брал ссуду у собственной компании

Ссуду на 1 миллиард долларов Илон Маск снабдил частью собственных акций SpaceX. Именно он является основным акционером космической компании. Ему принадлежит доля компании, которые оценивают в 42% и 79% голосов.

Добавляют, что миллиардер вернул всю сумму с процентами к SpaceX уже в ноябре. Однако журналисты отмечают, что сейчас невозможно выяснить, для чего на самом деле Маск одалживал средства.