Ілон Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter, – Bloomberg

Вже цього понеділка, 21 листопада, у Twitter може розпочатись нова хвиля звільнень. Скорочення можуть торкнутися працівників, які займаються продажами та партнерськими відносинами.

Нова хвиля звільнень у Twitter Новий глава Twitter Ілон Маск раніше висунув персоналу ультиматум про збільшення робочого годинника, надіславши листа на e-mail. Якщо ж працівники не бажають перепрацьовувати, то Маск пропонує звільнитись з вихідною допомогою. Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

В результаті цього з Twitter пішло більше технічних співробітників, ніж очікувалося, порівняно із ситуацією зі звільненням співробітників, які займаються продажем.

Також Ілон Маск попросив керівників відділів продажу та партнерських відносин провести скорочення. Обидва відмовилися займатися цим, за що було звільнено, стверджують співрозмовники Bloomberg.

Звільнення працівників з Twitter: коротко

І лон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня цього року.

Одразу після цього ходили чутки, ніби новий власник звільнить 75% працівників, що мільярдер особисто заперечив, пізніше звільнивши половину.

Зі своїх посад одразу після придбання Маском соціальної мережі пішло три топменеджери: головний виконавчий директор, фінансовий директор та керівниця юридичного, політичного і трастового відділів. Вони отримали понад 100 мільйонів доларів вихідної допомоги та інших виплат.

Також мільярдер звільнив інженерів Twitter, котрі публічно критикують його у соціальній мережі. Більше про це, читайте тут.