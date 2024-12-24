Імпортери не можуть працювати: залізниця у Росії тоне в проблемах

Росія стикається з новими проблемами, які пов'язані з залізницею. Це призвело до серйозних викликів для імпортерів.

Росія має серйозні проблеми з імпортом

У 2024 році Росію привезла залізницями з Далекого Сходу значно менші обсяги імпорту, ніж планували. Це пов'язано з логістичними викликами, які пов'язані з екстреною переорієнтацією торгівлі на Схід. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, відомо, що за січень – жовтень 2024 року Росії не вдалося ввезти близько 80 мільйонів тонн вантажопотоку. Усе через проблеми з вивезенням вантажів залізницею.

Водночас російська залізниця відставала від власного графіка перевезень за місяць. Йдеться про відставання на, щонайменше, 25%. Ба більше, ця ситуація на залізниці актуальна й станом на грудень. Це означає, що за підсумками року вони також вийдуть в мінус.

Також варто враховувати, що компанія стикається з кадровим голодом. На залізниці не вистачає ні локомотивних бригад, ні майже всіх технічних співробітників. Крім того, залізничникам не вистачає локомотивів.