Власник Zara розповів, чому насправді закрив магазин бренду на Хрещатику

З будівлі у центрі Києва, на Хрещатику, 23, зникла вивіска магазину одягу Zara. У материнській компанії бренду, іспанській Inditex, заявили, що ліквідували представництво не з безпекових причин.

Про це виданню Forbes розповіло джерело в головному офісі Inditex. Раніше усі бренди групи компаній зачинили свої магазини в Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії, проте про повну ліквідацію представництв не йшлося.

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Чому магазин Zara у центрі Києва ліквідували

Як зазначив представник головного офісу іспанської Inditex у коментарі виданню Forbes, магазин Zara на Хрещатику було закрито не з безпекових, а з комерційних причин.

Це – окреме закриття, що чітко відповідає комерційним причинам, як ми робимо на всіх ринках, де працюємо,

– пояснило джерело.

До слова, інші магазини ритейлера Inditex, який володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka тощо, не відчинялись ще з кінця лютого. Однак, за компаніями в українських торгових центрах все ще залишаються орендовані ними торгові площі.

Додамо, що триповерховий магазин Zara на Хрещатику мав площу близько 1 тисячі квадратних метрів, і був першим представництвом брендів Inditex в Україні. Він відчинився у травні 2008 року. До початку повномасштабної війни в Україні працювало вже 75 магазинів брендів Inditex, зокрема Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho та Pull&Bear.

Нагадаємо, що іспанська Inditex навесні повідомила про призупинення роботи усіх 502 магазинів своїх брендів у Росії. Наприкінці жовтня стало відомо, що ритейлер продає власний бізнес у країні-агресорці групі компаній Daher.