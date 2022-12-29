Об этом изданию Forbes рассказал источник в головном офисе Inditex. Ранее все бренды группы компаний закрыли свои магазины в Украине на фоне полномасштабного вторжения России, однако о полной ликвидации представительств речь не шла.

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Почему магазин Zara в центре Киева ликвидировали

Как отметил представитель головного офиса испанской Inditex в комментарии изданию Forbes, магазин Zara на Крещатике был закрыт не из-за безопасности, а по коммерческим причинам.

Это – отдельное закрытие, что четко отвечает коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем,

– объяснил источник.

К слову, другие магазины ритейлера Inditex, владеющего брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и прочих, не открывались еще с конца февраля. Однако, за компаниями в украинских торговых центрах все еще остаются арендованные ими торговые площади.

Добавим, что трехэтажный магазин Zara на Крещатике имел площадь около 1 тысячи квадратных метров, и был первым представительством брендов Inditex в Украине. Он открылся в мае 2008 года. До начала полномасштабной войны в Украине уже работало 75 магазинов брендов Inditex, включая Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho и Pull&Bear.

Напомним, что испанская Inditex весной сообщила о приостановке работы всех 502 магазинов своих брендов в России. В конце октября стало известно, что ритейлер продает собственный бизнес в стране-агрессоре группе компаний Daher.

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