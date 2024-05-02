Найбільший нафтопереробний завод Індії відновив торгівлю на російських танкерах "Совкомфлот"

Indian Oil Corp. цього тижня відновила закупівлю російської сирої нафти, доставленої на танкері, який належить ПАТ "Совкомфлот". Це відкрило шлях для відновлення поставок нафти між Росією та Індією після того, як посилені санкції США зупинили відправлення.

Відновлення співпраці

Танкер Suezmax Владімір Тихонов вивантажив близько 1 мільйона барелів російської нафти Урал у порту Парадіп, де розташований завод Indian Oil. Це перший танкер російського державного гіганта, що доставив нафту після того, як інше судно, SCF Baltica, вивантажило паливо минулого тижня біля Сікки, у штаті Гуджарат.

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Використання танкера "Совкомфлот" найбільшим нафтопереробним заводом країни має велике значення, оскільки це може надихнути інші менші заводи також використовувати судна "Совкомфлот" для своїх закупівель нафти з Росії.

Перейменування суден

! Індійські нафтопереробні заводи, які стали важливими покупцями російської нафти після вторгнення Росії в Україну, у березні відмовились від імпорту нафти, яка транспортується на танкерах компанії "Совкомфлот". Це рішення було ухвалено після того, як у лютому США разом з країнами Групи Семи ввели більш суворі санкції для запобігання обходу Росією встановленого ліміту цін на експорт нафти.

Ці заходи спровокували появу нових імен на ринку – постійно виникають нові трейдери та маркетологи, що займаються торгівлею російською нафтою в Індії. Це стимулювало зростання мережі перевізників, що дозволило підтримувати деякі нафтові поставки з Москви.

Для уникнення американських санкцій компанія "Совкомфлот" вдалася до перейменування деяких своїх суден. Крім того, декілька танкерів Габону змінили свої назви та перейшли під прапор Росії.

! У лютому 2024 року "Совкомфлот" потрапив під санкції США, і 14 його танкерів було внесено до списку санкціонованих суден Міністерства фінансів США, що збільшило загальну кількість таких суден до 21.

За інформацією провідного суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" залишається світовим лідером серед власників танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити приблизно 700 тисяч барелів нафти.