Танкери державної "Совкомфлот"

У лютому 2024 року під санкції США потрапила російська державна компанія "Совкомфлот". 14 танкерів були додані до списку поіменованих судів Міністерства фінансів США, внаслідок чого загальна кількість таких танкерів досягла 21.

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Зверніть увагу! За даними найбільшого судового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська "Совкомфлот" залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Танкери Габону переходять під російські прапори

Наразі відомо, що мінімум 4 танкери змінили свої прапори з Габонуна російські, а також назви на російські міста, йдеться про такі суди:

NS Columbus тепер ходить під назвою Kemerovo та унікальним ідентифікатором (IMO) 9312884);

NS Bravo – Belgorod з IMO – 9412359;

NS Captain – Kaliningrad, IMO – 9341067;

NS Creation – Krasnoyarsk, IMO – 9312896.

Зауважте, що компаній часто змінюють назви танкерів після того, як вони потрапили під санкції, однак у такому випадку унікальний ідентифікаційний номер залишається тим що й раніше, адже він зареєстрований у Міжнародній морській організації.