3 мільйони доларів і більше: в Україні інвестують у нові заводи з виробництва борошна та круп

У 2025 році в Україні відкриються два сучасні підприємства з переробки зерна. Їх розташують у західному регіоні та в Полтавській області.

Переробка зерна набирає оборотів

Про це повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал. За його словами, на заході країни вже будується млин із виробництва борошна з твердих сортів пшениці потужністю до 150 тонн на добу.

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На наступному етапі виробництво буде доповнене лінією з виготовлення макаронів. У Полтавській області ж готується до запуску крупозавод, здатний переробляти до 100 тонн сировини щодоби.

Рибчинський підкреслив, що в борошномельному секторі залишаються перспективні ніші, зокрема – при наявності сталих каналів збуту.

"Головне – це торгівельні умови. Якщо є покупець, можна запускати нові млини чи крупозаводи", – зазначив він.

Які суми інвестицій

Він також нагадав, що переробка зерна – це не лише класичне борошно й крупи. Сегмент включає ширший асортимент продукції: сухі сніданки, енергетичні батончики, крохмаль, суху клейковину, ферменти на основі зернової сировини тощо.

За оцінками експерта, вартість будівництва млина або крупозаводу в Україні стартує від 3 мільйонів доларів. Утім, є приклади значно більших інвестицій – до 15 мільйонів доларів. Ці суми охоплюють витрати на основні фонди: обладнання, будівлі, але не враховують оборотний капітал, який може сягати ще 50% вартості проєкту.

"Щоб запустити такий бізнес, потрібно закупити сировину, активно виходити на ринок, вкладатись у маркетинг", – пояснив Рибчинський.

У березні цього року в Миргородському районі на Полтавщині вже почав роботу новий завод з переробки зернових і бобових культур Yednist' Food, який входить до виробничих активів групи компаній Yednist' Group.