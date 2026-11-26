Попри зростання виторгу великих українських компаній, частка підприємств, які завершують звітний період із прибутком, скорочується. Це може впливати на рішення міжнародних інвесторів, для яких важливі не лише фінансові показники бізнесу, а й ризики, прогнозованість доходів та можливість повернути вкладений капітал.

Чому зростання виторгу не гарантує інвестиційної привабливості

За дев'ять місяців 2026 року сукупний виторг понад 9,5 тисячі великих українських компаній збільшився на 16% і сягнув 11,25 трильйона гривень. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.

Водночас частка прибуткових підприємств за цей період зменшилася з 85% до 81%. За словами експертки, така динаміка свідчить про збереження економічної активності, однак бізнес дедалі частіше стикається зі зниженням рентабельності. До того ж номінальне зростання виторгу не завжди означає збільшення реального виробництва.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук, MBA, DBA з корпоративного управління. Для глобального інвестора питання полягає не стільки в тому, чи є українська компанія прибутковою сьогодні, скільки в тому, яку дохідність вона здатна забезпечити з урахуванням усіх ризиків. Капітал порівнює альтернативи. Якщо інвестиція в український актив передбачає значно вищі ризики, очікувана дохідність також має бути вищою.

Тому фінансові результати українських підприємств важливо оцінювати не лише за абсолютними показниками, а й з урахуванням вартості капіталу, ситуації на міжнародних фінансових ринках та перспектив відновлення економіки.

Які українські компанії можуть зацікавити міжнародний капітал

У найближчі три-п'ять років інтерес іноземних інвесторів, за прогнозом експертки, буде вибірковим. Найбільші шанси залучити капітал матимуть підприємства, які мають можливість працювати на міжнародних ринках. Серед перспективних напрямів Нусінова виокремлює:

енергетику;

агропереробку;

оборонні технології;

інфраструктурні проєкти.

Однак навіть у цих галузях наявність попиту не означає автоматичного залучення інвестицій. Потенційні вкладення залежатимуть від того, наскільки бізнес здатний прогнозувати грошові потоки, обґрунтовувати капітальні витрати та забезпечувати захист інвестицій.

На горизонті найближчих трьох-п'яти років я очікую вибіркового інтересу до українського бізнесу. Найбільші перспективи матимуть компанії з валютною виручкою, експортним потенціалом, технологічними перевагами та можливістю інтеграції в європейські виробничі ланцюги,

– каже експертка.

Чому корпоративне управління має значення

Окрім фінансових показників, іноземні інвестори звертають увагу на те, як саме організована робота компанії. За високого країнового ризику прозорість бізнесу та якість управління можуть стати додатковими аргументами на користь вкладень. Зокрема, міжнародний капітал оцінює:

Прозорість структури власності; Якість фінансової звітності; Захист прав акціонерів; Ефективність системи управління ризиками.

Експертка також наголошує на відмінності між міжнародною фінансовою допомогою та приватними інвестиціями. Донорські кошти можуть спрямовуватися на відновлення критичної інфраструктури, тоді як приватні інвестори насамперед очікують економічно обґрунтованої дохідності та зрозумілих умов виходу з інвестиції.

Збитковість сама по собі не закриває компанії доступ до інвестицій. Але в умовах глобальної конкуренції за капітал потенціалу майбутнього відновлення недостатньо,

– каже Нусінова.

Саме тому перспективи українського бізнесу залежатимуть не лише від завершення війни, а й від здатності країни зменшити ризики для інвесторів, підвищити передбачуваність економічного середовища та створити умови для довгострокового вкладення капіталу.