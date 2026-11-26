Украинские компании зарабатывают миллиарды, но есть одна проблема / Фото Depositphotos
Несмотря на рост выручки больших украинских компаний, доля предприятий, завершающих отчетный период с прибылью, сокращается. Это может повлиять на решения международных инвесторов, для которых важны не только финансовые показатели бизнеса, но и риски, прогнозируемость доходов и возможность вернуть вложенный капитал.
Почему рост выручки не гарантирует инвестиционной привлекательности
За девять месяцев 2026 года совокупная выручка более 9,5 тысяч крупных украинских компаний увеличилась на 16% и достигла 11,25 триллиона гривен. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.
В то же время доля прибыльных предприятий за этот период сократилась с 85% до 81%. По словам эксперта, такая динамика свидетельствует о сохранении экономической активности, однако бизнес все чаще сталкивается со снижением рентабельности. К тому же номинальный рост выручки не всегда означает увеличение реального производства.
Для глобального инвестора вопрос заключается не столько в том, является ли украинская компания прибыльной сегодня, сколько в том, какую доходность она способна обеспечить с учетом всех рисков. Капитал сравнивает альтернативы. Если инвестиция в украинский актив сопряжена со значительно более высокими рисками, ожидаемая доходность также должна быть выше.
Поэтому финансовые результаты украинских предприятий важно оценивать не только по абсолютным показателям, но и с учетом стоимости капитала, ситуации на международных финансовых рынках и перспектив восстановления экономики.
Какие украинские компании могут заинтересовать международный капитал
В ближайшие три-пять лет интерес иностранных инвесторов, по прогнозу эксперта, будет избирательным. Наибольшие шансы привлечь капитал будут у предприятий, имеющих возможность работать на международных рынках. Среди перспективных направлений Нусинова выделяет:
- энергетику;
- агропереработку;
- оборонные технологии;
- инфраструктурные проекты.
Однако даже в этих отраслях наличие спроса не означает автоматического привлечения инвестиций. Потенциальные вложения будут зависеть от того, насколько бизнес способен прогнозировать денежные потоки, обосновывать капитальные затраты и обеспечивать защиту инвестиций.
В ближайшие три-пять лет я ожидаю выборочного интереса к украинскому бизнесу. Наибольшие перспективы будут у компаний с валютной выручкой, экспортным потенциалом, технологическими преимуществами и возможностью интеграции в европейские производственные цепочки
Почему корпоративное управление имеет значение
Помимо финансовых показателей, иностранные инвесторы обращают внимание на то, как именно организована работа компании. При высоком страновом риске прозрачность бизнеса и качество управления могут стать дополнительными аргументами в пользу инвестиций. В частности, международный капитал оценивает:
- Прозрачность структуры собственности;
- Качество финансовой отчетности;
- Защиту прав акционеров;
- Эффективность системы управления рисками.
Эксперт также подчеркивает различия между международной финансовой помощью и частными инвестициями. Донорские средства могут направляться на восстановление критически важной инфраструктуры, тогда как частные инвесторы в первую очередь ожидают экономически обоснованной доходности и понятных условий выхода из инвестиции.
Убыточность сама по себе не закрывает компании доступ к инвестициям. Но в условиях глобальной конкуренции за капитал потенциала будущего восстановления недостаточно
Именно поэтому перспективы украинского бизнеса будут зависеть не только от окончания войны, но и от способности страны снизить риски для инвесторов, повысить предсказуемость экономической среды и создать условия для долгосрочного вложения капитала.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter