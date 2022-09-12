Кім Кардаш'ян запускає інвесткомпанію SKKY Partners: у що вкладатиме гроші зірка

Кім Кардаш'ян разом з Джеєм Семмонсом запускає інвестиційну компанію SKKY Partners. Нова інвесткомпанія буде орієнтуватись на інвестиції та розвиток споживчого та медіа-бізнесу.

Нова інвесткомпанія SKKY Partners

Семмонс звернувся до Кардаш'ян щодо відкриття фірми на початку 2022 року. До нової інвесткомпанії також приєднається мати Кім, Кріс Дженнер як партнер.

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У що інвестуватиме SKKY

Споживчі товари.

Готельний бізнес.

Предмети розкоші.

Цифрова комерція та медіа.

Споживчі медіа.

Розважальний бізнес.

SKKY планує здійснювати як контрольні, так і міноритарні інвестиції в компанії. Кім Кардаш'ян розповіла, що ідея тісно співпрацювати з підприємцями, щоб допомогти їм розвивати компанії – те, що надихнуло її заснувати SKKY. Вона зауважила, що використовуватиме досвід свого бізнесу, щоб допомогти портфельним компаніям процвітати.

Хто такий Джей Семмонс

Зі слів Кардаш'ян, SKKY ще не зробив жодних інвестицій, але планує зробити перші до кінця року.

Джей Семмонс раніше керував споживчими інвестиціями в Carlyle, пропрацювавши там понад 16 років. Він найбільш відомий своїми інвестиціями в такі популярні бренди, як Beats By Dre та бренд вуличного одягу Supreme. Семмонс заявив, що розраховує продовжити робити такі ж інвестиції в SKKY, як і в Carlyle.

Джей Семмонс, колишній партнер Carlyle, керуватиме повсякденними операціями SKKY Partners / Фото – Джошуа Скота

Статки Кім Кардаш'ян

Кардаш'ян останніми роками неухильно розвивала свою власну бізнес-імперію. У січні цьогоріч її бізнес з виробництва нижньої білизни та одягу Skims був оцінений у 3,2 мільярда доларів. Нагадаємо, що бренд Skims був започаткований у 2019 році.

На момент оцінення статків Кім, компанія Skims залучила 240 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, що проводиться Lone Pine Capital. Цього року вона запустила лінію догляду за шкірою SKKN BY KIM, що складається з дев'яти продуктів.

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